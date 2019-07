Nieuwe natuurserie over kustlijn Westvoorne en Goeree-Overflakkee

Best of Nature

RTV Rijnmond komt met een nieuwe televisie serie genaamd 'Best of Nature'. In de vierdelige serie staat de natuur aan kustlijn van Westvoorne en Goeree-Overflakkee in de spotlights.

Het Zuidwestelijke deltagebied, waaronder Schouwen-Duiveland en Veere behoren, valt geregeld in de prijzen en is in maart op de Internationale Toerisme Beurs (ITB) van Berlijn zelfs uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld.

In de serie gaat regisseur Dirk Beers in op de unieke, mooie en duurzame natuur in het gebied en vertellen boswachters, ondernemers, gidsen en inwoners hun verhaal.

Vanaf donderdag 1 augustus is wekelijks een aflevering van de natuurserie te zien. De eerste twee weken staan in het teken van Westvoorne en op 15 en 22 augustus krijgt u alles te horen over de kust van Goeree-Overflakkee.