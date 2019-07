Bremen vanaf 2020 nieuwe startlocatie voor Roparun

De noordelijke route van de Roparun start vanaf volgend jaar in de Duitse stad Bremen in plaats van Hamburg. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De organisatie heeft hiervoor gekozen omdat dan een groter deel van de route door Noord-Nederland loopt. Hiermee hoopt Roparun in eigen land meer teams aan zich te binden en zo meer geld op te halen voor haar goede doel, ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

De Roparun doet in het Pinksterweekend van 30 mei tot 1 juni in ieder geval de stad Groningen en de provincie Friesland aan. Vervolgens gaat de route richting Sleen in Drenthe, waarvandaan waarvandaan de deelnemers langs de bekende route met steden als Almelo, Zutphen, Ede en Tiel richting de finish in Rotterdam lopen.



De totale lengte ligt net als voorgaande jaren rond de 560 kilometer. De route vanuit Parijs blijft onveranderd.

De inschrijvingen voor de Roparun 2020 openen op 1 augustus. Teams kunnen kiezen of zij op 30 mei starten vanuit Parijs of Bremen of meedoen aan de halve Roparun die op 31 mei start in Almelo. Allen finishen gezamenlijk op 1 juni in Rotterdam.