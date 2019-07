Natuurvriendelijke oevers moeten Pekeiland beschermen

In rivier de Rotte ligt een bijzonder natuurgebied, dat maar bij weinig mensen bekend is: het Pekeiland. Enkel leden van watersportvereniging Schieland hebben toestemming om aan te meren. Golfslag bedreigt de toekomst van het eilandje, maar daar brengt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verandering in.

Het Pekeiland is eigenlijk een soort moeras, vertelt Peter van der Weg van de watersportvereniging. "Het is een uniek stukje grond met unieke vegetatie. Het is een natuurgebied en een vogelbroedgebied."

Slechts op een klein deel van het eiland mogen leden van de watersportvereniging aanmeren. "De rest is afgesloten, daar hoor je niet te zijn. Zeker niet als er vogels broeden."

Pek

Het eiland werd in de jaren na 1800 gebruikt om houten scheepjes in te smeren met pek, zodat ze waterdicht werden. "Waarschijnlijk hadden ze geen ruimte aan wal. En als je met pek bezig bent, ruikt dat nogal", zegt Johan Luthart van de watersportvereniging. "Ik denk dat ze dat niet op de werf wilden doen."

Tijden veranderen, als ook het materiaal waar schepen van worden gebouwd. Het besmeren met pek was niet meer nodig en op het eiland werden na verloop van tijd schapen gehouden. Toen de boer in de jaren '50 overleed, werd gevraagd of de watersportvereniging het eiland wilde gaan onderhouden. "Maar we willen de natuur zijn gang laten gaan. Alleen de stukjes waar we moeten lopen, onderhouden we."

Golfslag

Het Pekeiland is momenteel ongeveer 240 meter lang en 80 meter breed. Door de golfslag van het water wordt het eiland echter steeds verder 'opgegeten'. Damwanden in de vorm van natuurvriendelijke oevers moeten daar verandering in brengen.

"We maken een strook van tussen de 20 en 50 meter, die verondiept wordt", zegt Peter Verkaik van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. "Bagger uit de Rotte wordt daarin verwerkt. Daarna gaat de natuur zijn werk doen."

In het ondiepe gedeelte kunnen waterplanten gedijen. Dat helpt volgens Johan bij het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegenhouden van de golfslag. "Daardoor kalft het eiland niet meer af. Het eiland blijft dan op deze grootte bestaan."

De natuurvriendelijke oevers brengen wel de huidige steigers in de knel. "We gaan andere steigers daarvoor terugbrengen", zegt Peter. "Dat doen we in overleg met de watersportvereniging."