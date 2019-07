Ruud van Os over Sparta: 'Je kunt niet om Ache heen'

Met Lars Veldwijk en Halil Dervisoglu heeft Sparta-trainer Henk Fraser genoeg keuzes in de spits. Van Os ziet het vooral in Ache zitten. "Je kunt, gezien de voorbereiding, niet om Ache heen. Hij heeft het ontzettend goed gedaan en heeft ervaring in de eredivisie."

Daarnaast is het nog maar de vraag of Dervisoglu überhaupt bij Sparta blijft. Er zou vanuit Turkije, Rusland en Engeland interesse zijn in de jonge spits. Maar Van Os is van mening dat Dervisoglu beter nog een jaar op Spangen kan blijven: "Hij heeft nog nooit in de eredivisie gespeeld. Als ik die geïnteresseerde clubs was, dan zou ik nog even afwachten."

Keepers

Van Os stelt dat Sparta een brede selectie heeft en dat Fraser keuzes zal moeten maken. Zo moet er nog een beslissing worden genomen over de eerste doelman. Sparta trok een aantal weken geleden keeper Ariel Harusch uit Israël aan.

Maar Van Os vindt dat Tim Coremans komende zondag tegen Feyenoord tussen de palen moet staan bij Sparta. "Hij heeft het in de nacompetitie een aantal keer goed gedaan", zegt Van Os, die Harusch in het oefenduel tegen FC Groningen (4-2) geen goede indruk vond maken. "Je moet Harusch de tijd geven, maar die tijd is er in de voetballerij niet."

Smeets

Ook op het middenveld heeft Fraser veel te kiezen. Tijdens de transferwindow haalde Sparta onder andere middenvelders Laros Duarte (was eerder al gehuurd) en Dante Rigo (huurbasis) van PSV.

Van Os is het meest gecharmeerd van een andere aangetrokken middenvelder: Bryan Smeets, die overkwam van eerstedivisionist TOP Oss. Hij prijst zijn voetballende kwaliteiten. "Het zou mij verbazen als hij geen basisplaats zou krijgen", zegt Van Os.

'Handhaving realistisch'

Uiteraard kan een prognose niet ontbreken. "Als Sparta veertiende of vijftiende wordt, dan heeft de club het goed gedaan. Alles boven de veertiende plaats is zelfs heel goed."

Sparta zal een 'bewoner van het rechterrijtje worden', voorspelt Van Os. "Maar handhaving zal realistisch zijn. De verschillen tussen de ploegen zijn niet heel groot."

Kijk hierboven naar de volledige vooruitblik van Dennis Kranenburg met Ruud van Os over het komende seizoen van Sparta.