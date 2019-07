Zoekactie na vondst kinderfietsjes bij Zevenhuizerplas

De fietsjes lagen op een schelpenpad naast de Middelweg in Zevenhuizen. Dat is in de buurt van de Rotterdamse wijk Nesselande.

Verschillende hulpdiensten kwamen in actie. De brandweer hielp mee zoeken met het droneteam en ook handhavers en een politiehelikopter werden ingezet.

"Het bleek gelukkig loos alarm te zijn. Alle hulpdiensten en inwoners bedankt voor het meedenken!", aldus de politie.