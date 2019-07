Petitie voor behoud Dordtse dierenweide

De gemeente Dordrecht heeft de huur van de grond per 1 oktober opgezegd en eigenaar Steffen Pieper opgedragen om voor die datum z'n dieren weg te halen.

"Dat moet niet gebeuren. Deze dieren horen gewoon bij Sterrenburg", zegt Francis Glimmerveen. Zij is een petitie begonnen op internet: "in een paar uur tijd had ik al meer dan 200 handtekeningen."



Volgens de gemeente was er een nieuw huurcontract nodig, omdat het huidige contract op naam van zijn moeder staat. "Onzin", zegt Pieper; "het staat op naam van de familie."

De gemeente wil geen nieuw contract opstellen, omdat er vanuit de omgeving geklaagd wordt over overlast van de weide. Bij een rondje door de buurt zegt één op de drie ondervraagden wel eens last te hebben van de dierenweide.

Niet alleen juridisch krijgt de gemeente weerstand, want de meerderheid van de buurt wil de dierenweide niet kwijt. "Ik ben hier speciaal voor komen wonen", zegt een bewoonster, die er pal naast woont.

Haar buurman is minder enthousiast: "Ik word regelmatig om vijf uur 's morgens wakker van de ganzen. De dierenweide hoeft van mij niet weg, maar die ganzen wel. Tot nu toe jaag ik ze zelf maar weg."

De meeste buurtbewoners en vooral kinderen vinden de pony's en schapen leuk, anderen klagen over overlast van vliegen en stank. In 2002 moest de weide om die reden ook al dicht, maar de rechter oordeelde toen dat de klachten ongegrond waren.

"Dit is al de zoveelste keer dat de gemeente onze weide wil sluiten. Ik denk dat ze de grond voor iets anders willen hebben. Maar voor wat? Dat horen we pas als het te laat is...." vrezen Pieper en Glimmerveen.