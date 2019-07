Originele tunnelingang Maastunnel weer zichtbaar

Het ontmantelen van de tijdelijke ingang van de Maastunnel is dinsdag sneller gegaan dan gepland. Door het weghalen van een overkapping en de tijdelijke ventilatie is de originele tunnelmond weer zichtbaar.

De tunnel gaat op 19 augustus om 06:00 uur weer helemaal open na een volledige sluiting van drie weken.

Tijdens de sluiting moesten de tijdelijke ventilatoren in de werkbuis worden ontmanteld. Er volgt nu nog een laatste test voor veiligheidssystemen, zoals camera's en vluchtdeuren. Ook zijn werklui nog bezig met het aanleggen van hoogtedetectie voor te hoge vrachtwagens en verkeerslussen in de weg.

Een van de laatste testen voor de officiële opening is de End Site Integration Test op 14 augustus. Die bestaat uit een grote oefening. Er wordt bekeken of alle systemen goed samenwerken en procedures goed werken.

Er is in totaal twee jaar gewerkt aan het opknappen van de Maastunnel. Een van de moeilijkste werkzaamheden tijdens de renovatie was het stuk voor stuk verwijderen van de speciale tegeltjes. De 20 duizend vervangende tegeltjes zijn met de hand aangebracht in de tunnel.