Welk Rotterdamse gebouw verdient de sloopkogel?

Rotterdammers zijn erg trots op hun stad, maar er zitten gebouwen bij die wat hen betreft nog eerder vandaag, dan morgen tegen de vlakte kunnen. Om die reden hebben de Rotterdamse Dromers, een groep van vijf Rotterdamse visionairs, besloten om de Sloopkogel Award 2019 in het leven te roepen, voor het lelijkste gebouw van de stad.

Kastelan legt uit wat er mis is met sommige gebouwen. Hij wijst op het V&D-gebouw aan het uiteinde van de Koopgoot. "Op zich is dit best een mooi gebouw, zeker van deze kant", zegt de architect. "Maar als je aan de andere kant staat, kijk je alleen maar tegen platen en machines aan. Dat ziet er echt niet uit."

Verderop wijst Kastelan naar het gebouw van de Metropoolregio aan de Westersingel. "Er staan hier van die mooie oude panden en dan zie je dit er tussen staan", zegt hij. "Het past er totaal niet tussen. Het is pas gerenoveerd, maar er is geen rekening met het totaal gehouden."

Mensen kunnen op de site van de Rotterdamse Dromers stemmen op hun favoriete sloopobject. Dat gebouw maakt dan kans op de Sloopkogel Award 2019.

Oorspronkelijk hadden de Rotterdamse Dromers het idee om de prijs te vernoemen naar Jaap Stam. "Hij oogt met zijn kale hoofd als een wreckingball (sloopkogel, red.) en was een bikkelharde verdediger, maar we hebben toch maar voor Sloopkogel Award gekozen", laten de Dromers weten.

De genomineerden:

- voormalig politiebureau Witte de Withstraat

- Karel Doormanstraat 337-445

- Voormalig V&D-gebouw bij de Koopgoot

- Kantoor Metropoolregio, Westersingel

- Weenahof

- Antwerpse Hoofd, Noordereiland

- Korte Hoogstraat 2-28