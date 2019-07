Rasoplichter die miljoenen opstreek, uitgeleverd door Suriname

De 65-jarige Harry O. uit Den Haag die al jaren voortvluchtig was, zit sinds dinsdag in Nederland in de cel. Hij moet nog een straf van acht jaar uitzitten voor hypotheekfraude met panden in onder meer Barendrecht, Rotterdam en Schiedam. Daarmee heeft de man volgens justitie miljoenen verdiend.

De man, die ook wel Haagse Harry wordt genoemd, kwam dinsdag vanuit Suriname aan op Schiphol. In zijn geboorteland was hij eerder deze maand opgepakt.

De huisjesmelker en oplichter was jaren actief in de vastgoedwereld, vooral in Den Haag waar hij al in 1993 honderden panden had, maar ook in de Rijnmondregio. O. verdiende zijn geld door onder meer panden op te kopen en die te laten verkrotten. Huurders die niet wilden betalen, werden bedreigd.

Hypotheekfraude via katvangers

Hypotheekfraude, valsheid in geschrifte en witwassen van crimineel verkregen geld werden een van zijn verdienmodellen. Daarvoor kreeg hij in april 2019 in hoger beroep zes jaar gevangenisstraf. O. verkreeg hypotheken met bijvoorbeeld valse werkgeversverklaringen en salarisoverzichten voor de aankoop van te hoog getaxeerde huizen.

Hypotheek en huis kwamen op naam van zogeheten katvangers te staan, kwetsbare mensen, vaak laag opgeleid en met schulden voor wie de hypotheek doorgaans onbetaalbaar was. O. kreeg via volmachten de beschikking over hun bankrekening waar de hypotheek op werd gestort.

Zodra de maandlasten niet meer betaald werden, werden de panden geveild voor een veel lager bedrag. De koper was meer dan eens O. zelf. De katvanger bleef achter met nog meer schulden, de banken met onbetaalde vorderingen op de katvanger, O. met de panden of de inhoud van de bankrekening. Dat illegaal verkregen geld werd daarna witgewassen door de aankoop van weer andere panden.

Bekende van justitie

Harry O. liet een spoor van slachtoffers achter zich en had door de jaren heen zaken in onder meer Rotterdam, Dordrecht, Assen en Den Haag lopen. Veel van zijn criminele activiteiten kwamen niet voor de rechter. Zo schreef een hypotheekverstrekker in 2017 over de verkoop van een huis in Rotterdam dat O. in bezit had. Pas bij de overdracht bleken er nog huurders in het pand te zitten. O. bood de 'gelukkige' nieuwe huiseigenaar aan het huurcontract te verscheuren voor een afkoopsom van 13.000 euro.

Een ander slachtoffer werd in Rotterdam onder druk gezet om een erfenis af te staan. O. deed zich daarbij voor als schuldeiser van het gestorven familielid. En ook rechtbanken waren niet veilig voor O. Hij heeft volgens het vonnis van eind april meerdere keren procedures gevoerd onder valse naam en geprobeerd procedures te beïnvloeden door zich als een ander persoon voor te doen.

Eindpunt vlucht in Suriname