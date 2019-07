VIDEO: Weerman Ed Aldus steekt veel op tijdens spoedcursus bijen houden

Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur. Ze zijn van groot belang voor kruisbestuiving, zorgen voor de bevruchting van groente en fruit én leveren heerlijke honing. Bij het Ambrosiusgilde in Zevenhuizen behartigen ze de belangen van in het bijzonder de honingbij.

Het gilde heeft een tuin met vijftien bijenkasten. Elke kast biedt plaats aan zo'n vijftgduizend bijen, vertelt Gino Groenewegen van het Ambrosiusgilde.

Koningin

Elke kast heeft één koningin. Die bij is net een slagje groter dan de andere bijen. "Het enige dat die koningin doet, is de hele dag eitjes leggen. Dat zijn er 1.500 per dag. Die komen allemaal uit."

Een zomerbij leeft maar zes weken. Dat is drie weken ín de kast en drie weken buiten de kast. "Dan gaat het om het halen van nectar en stuifmeel. Na die tijd zijn ze helemaal versleten en gaan ze dood. Een koningin daarentegen leeft drie á vier jaar."

Spoedcursus

Het Ambrosiusgilde geeft voorlichting, bieden cursussen aan en ondersteunt imkers in hun werk. Weerman Ed Aldus krijgt dinsdag met verslaggever Laurence van Ham een spoedcursus bijen houden van Gino.

De kans dat zij gestoken worden, acht Gino niet erg groot. "Een bij gaat dood als hij steekt. Dus het is niet logisch voor een bij om te steken. Dat doet 'ie alleen maar als hij zich bedreigd voelt of als hij voelt dat het volk bedreigd wordt. Dan offert hij zich op. Wespen kunnen sneller steken, want die blijven leven."

Toch komt de weerman van een koude kermis thuis, blijkt in onderstaande video...



hier