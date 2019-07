Oud-Feyenoorder Kramer keert terug bij ADO Den Haag

Het is voor Kramer zijn tweede periode bij ADO Den Haag. Vanaf de zomer van 2013 was hij voor ADO actief. In twee seizoenen was hij in de eredivisie vervolgens goed voor 24 goals en 7 assist.

Daarna vertrok Kramer naar Feyenoord, waar hij in het seizoen 2016-2017 landskampioen mee werd. In het seizoen 2015-2016 won hij met de Rotterdammers ook de beker én veroverde hij in 2017 de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord. Na een incident met een broodje kroket, moest de spits uiteindelijk definitief vertrekken uit De Kuip.

Na een avontuur in Israël bij Maccabi Haifa trok de Rotterdammer naar Sparta. Daar bleef Kramer slechts een half jaar. Hij maakte een paar maanden later de overstap naar FC Utrecht, waar hij deze zomer uit zijn contract liep.