Deportatie Rotterdamse Joden herdacht

"Een aantal jaren geleden was ik bij de onthulling van de namenwand. Ik vond het toen al heel indrukwekkend", zei de Barendrechtse die in haar woonplaats kinderburgemeester is.

"Nu als ik langs de namenwand loop zie ik de namen van meisjes, zoals Johanna Braasem, Mary Beek en Saartje Fierlier. Met deze meisjes heb ik allemaal gemeen dat we twaalf jaar oud zijn. Ik vraag me dan af hoe hun leven eruit heeft gezien in de oorlog."



Bij de herdenking waren ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de Israelische ambassadeur aanwezig. De jaarlijkse herdenking was op de plek waar destijds 'Loods 24' stond, een havenloods met spoorrails waarvandaan ongeveer 7000 joden uit Rotterdam en omgeving per trein werden gedeporteerd naar verschillende kampen. Slechts 144 van hen zijn teruggekeerd.

Op de herdenkingsplek is nog een oude muur zichtbaar van de oorspronkelijke havenloods en staat sinds 2013 ook het Joods Kindermonument van ontwerper Wim Quist, met daarin de namen van 686 omgekomen joodse kinderen tot en 12 jaar.