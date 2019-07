FC Dordrecht speelt regio-oefenduel gelijk tegen ASWH (2-2)

Claudio Braga over FC Dordrecht: 'Er is heel veel veranderd op gebied van topsport'

Dordrecht begon het regioduel fel en scherp. Het zette hoog druk en was in de beginfase de betere partij. Het resulteerde in de achttiende minuut ook in een doelpunt. Thijs Timmermans haalde van afstand uit en zag zijn inzet via ASWH-doelman Tijs te Duits in de goal belanden.

Zo'n negen minuten later kon FC Dordrecht de voorsprong ook verdubbelen. Jaron Vicario, die tegen zijn oude ploeg Feyenoord ook al scoorde, kon na een misverstand in de verdediging van ASWH raak schieten.

ASWH kwam daarna wat beter in de wedstrijd en creëerde wat mogelijkheden. Na een goed lopende aanval liep Sam van de Kreeke goed door aan de rechterkant. Hij gaf de bal voor en vond Fabian Korporaal. Hij volleerde de bal mooi in de rechterhoek: 1-2.

Met die stand werd er op Sportpark Schildman gerust. In de tweede helft wisselden de trainers veel en kregen beide ploegen kansen op een treffer. Die viel uiteindelijk aan de kant van ASWH. Een vrije trap op de rand van de zestienmeter werd door Ismail Yildirim mooi binnengeschoten.

Bekijk hierboven de goals van het duel en gesprekken met Claudio Braga, Jaron Vicario en Rogier Veenstra. Een langer gesprek met ASWH-trainer Veenstra én aanvoerder Jesper van den Bosch is op een later tijdstip te zien op onze website.