Huren in Prins Alexander is het goedkoopst

De Rotterdamse huurders in Prins Alexander betalen het minste per vierkante meter voor een huurwoning in de vrije sector. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. De duurste wijk is nog altijd Rotterdam Centrum.

De huurprijzen in Rotterdam verschillen behoorlijk per wijk. Zo ben je in het centrum €18,93 kwijt per vierkante meter, terwijl de prijzen in Prins Alexander op €12,10 liggen. Ook de verschillen tussen Centrum en de ‘tweede plek’ zijn groot: in Rotterdam-Noord betaal je €16,57 per vierkante meter.

Grootste stijgers

Gemiddeld gezien betaalden nieuwe huurders in de eerste helft van 2019 €16,29 euro per vierkante meter in Rotterdam. Dat is bijna een euro meer dan een jaar geleden. In Delfshaven en Charlois werden de grootste prijsstijgingen gemeten. Daar liggen de prijzen zo’n tien procent hoger dan vorig jaar in deze periode.

Volgens Pararius is dat ook niet verwonderlijk: "Delfshaven wordt al jarenlang aangewezen als de volgende place to be." In Charlois zijn de prijzen 'nog redelijk betaalbaar en Rotterdam Zuid heeft niet met het slechte imago wat het ooit had'.

Alternatief

Volgens Pararius zien huurders onder meer Schiedam als een goed alternatief voor de Maasstad. De prijzen zijn daar in een jaar tijd met bijna twee euro gestegen, maar de gemiddelde prijs ligt alsnog bijna drie euro onder het Rotterdamse gemiddelde.

Ook Capelle aan den IJssel en Vlaardingen bieden een betaalbaarder alternatief: de prijzen liggen daar nog altijd ruim onder het Rotterdamse gemiddelde.

De Spaanse Polder en Overschie zijn buiten beschouwing gelaten in het onderzoek.