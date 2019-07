Meer raadsleden doen mee met armoede-actie

Tot nu toe hebben zeven raadsleden zich aangemeld voor de actie van WARM Rotterdam. Ze doen mee aan het initiatief om armoede in de stad aan de kaak te stellen. De raadsleden ervaren hoe het is om een week rond te komen van weinig geld.

"Ik ben er trots op dat er nu al 7 raadsleden meedoen", laat raadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS weten. Zelf is ze deelnemer van het eerste uur. Ze probeert zelfs om twee weken te leven op de armoedegrens, een week langer dan de bedoeling is.



Onder meer raadsleden van GroenLinks, Leefbaar Rotterdam en ChristenUnie-SGP hebben zich aangesloten bij het initiatief. Ook Rijnmond radiopresentator Dave van der Wal gaat meedoen.

Geen geld voor

In de komende twee weken wordt Ellen Verkoelen met haar deelname gevolgd op Rijnmond. Aan de start van de actie ging een uitgebreide planning vooraf. "Ik heb stevig moeten schrappen in mijn activiteiten. Je kunt gewoon niet meer alles doen wat je wil." Daar is namelijk gewoon geen geld voor. "En dan blijft er bar weinig over", vertelt Verkoelen.

Naast het schrappen van activiteiten, heeft het raadslid ook kritisch gekeken naar haar maaltijden van de komende dagen. "Ik deed altijd per dag boodschappen, maar dat gaat echt niet meer. Het scheelt zoveel geld als je vooruit plant."

Aandacht

Autoritjes zitten er voorlopig ook niet in. "Je gaat niet zomaar ergens naar toe", legt Verkoelen uit. "Dat kost gewoon veel geld. Je bereik wordt daardoor heel klein."

Met haar deelname aan de actie wil Verkoelen aandacht vragen voor de 80 duizend Rotterdammers die het met 50 euro per week moeten stellen. Voor haar actie heeft ze er 40 euro per week van gemaakt. Ze legt een tientje opzij om te sparen voor onverwacht grote uitgaven.



"Die mensen die het met weinig geld moeten stellen, kom je elke dag tegen. Ze willen er alleen niet mee te koop lopen, dat merk ik nu al wel." Op de markt bijvoorbeeld. "Ik ging in overleg met de verkoper over de prijzen. Ik schaamde me diep."