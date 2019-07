Fruitteler heeft 10 duizend euro schade door parkieten: 'Dit is niet leuk'

Door de hele boomgaard klinkt het doffe geluid van klappende handen. Iedere morgen en middag weer. Volgens fruitteler Jan Boer uit Barendrecht is het nodig, anders blijven de halsbandparkieten zijn appels aanvreten. De vogels zijn een ware plaag.

Een ontspannen zomer zit er voor de fruitteler dan ook niet in. "Dit is niet leuk", zegt hij hoofdschuddend. Op een gemiddelde morgen zijn er tussen de vijftig en zeventig parkieten in zijn boomgaard te vinden. "Dat zijn toch weer tientallen appels minder."

"Het hele jaar ben je bezig met de verzorging van die bomen en dan richten die vogels zulke schade aan." Een beetje verdrietig wordt Boer er wel van.

Herrie maken

De halsbandparkieten krijgt hij gewoonweg zijn boomgaard niet uit. "Ze worden gevoerd door mensen, dus ze zijn niet bang voor me. Alleen als ik ontzettend veel herrie maak of heel gek doe krijg ik ze weg." Ver vliegen ze alleen niet. "Dan gaan ze in de hoge boom twintig meter verderop zitten."

Het enige wat er voor hem op zit, is twee keer per dag klappend door de boomgaard te lopen. "Een hele vervelende situatie", vindt Boer. "Ik denk dat ik tot nu toe zo'n 10 duizend euro schade heb. Maar de ergernis van het zeven dagen per week jagen op die vogels, vind ik veel vervelender."