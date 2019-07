Anaïs (12) speechte bij deportatieherdenking: 'Heel bijzonder en speciaal'

"Het was de tweede keer dat ik een toespraak hield", vertelt de 12-jarige, die ook de kinderburgemeester van haar woonplaats is. "Ik vond het wel spannend hoor." Zowel burgemeester Aboutaleb als de commissaris van de Koning waren aanwezig. "Dat maakte het ook wel heel bijzonder", vindt Anaïs.

De jaarlijkse herdenking was op de plek waar destijds 'Loods 24' stond, een havenloods met spoorrails waarvandaan ongeveer 7000 joden uit Rotterdam en omgeving per trein werden gedeporteerd naar verschillende kampen. Slechts 144 van hen zijn teruggekeerd.

"Als ik langs de namenwand loop zie ik de namen van meisjes, zoals Johanna Braasem, Mary Beek en Saartje Fierlier. Zij waren twaalf jaar oud, net als ik. Ik ben zelf ook joods, ik was ook een van die kinderen geweest. Dat doet me veel", vertelt Anaïs.

Afgenomen dromen

"Dan vraag ik me af of deze meisjes ook dromen hadden over wat ze wilden worden. Dachten ze ook na over waar ze heen wilden gaan? Ik kan daar wel over dromen, van deze meisjes is het afgenomen."

Anaïs hoopt dat als ze later met haar kinderen langs de naamwand loopt en vertelt over de oorlog, we 'met alle religies en achtergronden naast elkaar kunnen leven'. "Antisemitisme is nu namelijk niet weg. Joden worden nog steeds uitgescholden en dat is niet leuk. Ik hoop dat iedereen in de toekomst kan zijn wie hij wil zijn en kan zeggen wat hij wil."