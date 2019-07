Pindasoep op de markt in Berkel: 'Die moet je proeven!'

De twee zakenpartners staan nu sinds anderhalf jaar op de markt in Berkel. En dat is heel wat anders dan Shirley normaliter doet: "Ik zit vier dagen in de week op kantoor. Ik wilde iets gaan doen wat me nog meer voldoening geeft: koken en met mensen omgaan."

Pindasoep

Specialiteit is de handgemaakte pindasoep, met veel speciale kruiden. Het idee om dat op de markt te brengen kwam van Shirley, vertelt Ronald. "Dat is iets wat je alleen op Surinaamse feestjes eet. We willen er meer bekendheid aan geven, vandaar dat we ermee naar buiten zijn getreden."

"Die soep zou je gewoon moeten proeven", zegt Shirley. "Het is heerlijk. Ik heb het van huis uit meegekregen en je combineert het met de ervaring van anderen."

De kraam bevalt goed bij bezoekers. "Mensen zijn er super blij mee. Ze vragen om steeds meer, maar dat kan ik nog even niet aan. Ik zou niet weten waar ik de tijd nu vandaan moet halen."