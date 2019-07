Boijmans' beelden te zien in Erasmus MC

Binnenkort zijn topstukken uit de beeldenverzameling van het Museum Boijmans van Beuningen te bewonderen in het Erasmus MC in Rotterdam. Op 9 september worden de kunstwerken tijdens een feestelijke opening onthuld.

De sculpturen zijn afgelopen week al overgebracht naar het ziekenhuis. Ze 'sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis waarbij het menselijk lichaam centraal staat'.

Het uitlenen van beelden heeft te maken met de renovatie van Boijmans, waarvoor het museum zeven jaar lang de deuren sluit. Onder de noemer 'Boijmans bij de Buren' blijven zo'n vijfhonderd stukken zichtbaar, op acht buurlocaties in elf tentoonstellingen.

Het Erasmus MC is de zesde in de reeks van elf tentoonstellingen. De tentoonstelling is van 9 september 2019 tot 28 mei 2021 in het ziekenhuis te zien.