Brandweerman Goeree-Overflakkee stichtte zelf brand

De man had drie natuurpercelen in Melissant en Stellendam in vlammen gezet, door zijn aansteker bij droog gras te houden. Daarnaast had hij twee graafmachines in brand gestoken. Er vielen geen gewonden.

De 24-jarige verdachte werkte bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft verklaard dat hij het deed omdat hij spanning zocht. De man moet zich verplicht laten behandelen.