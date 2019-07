'We zijn één grote winkel en elk schap ziet er fantastisch uit'

De beste markt van het westen. Zo omschrijft Wim Poort van bakkerij 't Stoepje de markt in Berkel en Rodenrijs. "We gaan hier voor de collectieve gedachte."

Wim staat al sinds de jaren '90 op de markt in Berkel. "Er zijn hier een heleboel mensen die al vanaf het begin komen. Je raakt wel eens een klantje kwijt, maar je bent altijd blij als ze terugkomen." Zijn klanten komen niet alleen uit het dorp, maar ook uit nabijgelegen plaatsen als Pijnacker, Nootdorp en Zoetermeer.

Waarom de markt zo leuk is, is volgens Wim simpel. "Je hoeft er zelf maar overheen te lopen en om je heen te kijken. Dan constateer je het. En het belangrijkste: iedereen verkoopt hier", legt hij uit. "Je kan wel op de markt staan en als enige verkopen, maar hier verkoopt ook de non-food. Dat is heel fijn."

Vaste lui

De markt heeft vaste kooplui, weet Wim. Daardoor is iedereen - ondanks het slechte of goede weer - altijd aanwezig. "Als je slecht verkoopt, ben je geneigd sneller naar huis te gaan. Bijvoorbeeld met dat hele warme weer van vorige week. Maar zelfs als je hier bent met 40 graden valt het in positieve zin reuze mee hoeveel mensen er staan, ondanks de vakantietijd."

Wim ziet de markt in Berkel als één grote winkel. "En elk schap ziet er fantastisch uit. We hebben het geluk dat we hier mogen staan en hoe het hier is. Dat moeten we met elkaar zo zien te houden."