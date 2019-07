Rotterdam zet vleermuizen in tegen eikenprocessierups

Het kastje in de boom

De eikenprocessierupsnesten kunnen opgezogen worden, of zelfs verbrand, maar de gemeente Rotterdam test een meer diervriendelijke bestrijdingsmethode: vleermuizen. Ze worden ingezet naast bijvoorbeeld koolmees, een andere natuurlijke vijand van de rups.

In het Kralingse Bos worden woensdag verschillende vleermuiskastjes opgehangen. "De vleermuis vliegt 's nachts", legt Ronald Loch van de gemeente Rotterdam uit. "De nachtvlinder waarin de eikenprocessierups zich heeft verpopt vliegt ook 's nachts. We hopen dat 'ie gepakt wordt door de vleermuizen."

Op een nacht kan een groep vleermuizen tot wel honderd van die nachtvlinders opeten. "Als je meeneemt dat één vlinder 250 processierupseitjes kan leggen, scheelt dat behoorlijk."

Vijand

Met de kastjes hoopt de gemeente de overlast van volgend jaar in te perken. "We willen hiermee de natuurlijke vijand stimuleren en hen eten op een presenteerblaadje aanbieden", vertelt Loch.

De kastjes zijn behoorlijk klein: zo'n dertig centimeter lang en tien centimeter dik. De vleermuizen zitten er opgepropt in en spreiden hun vleugels pas bij het uitvliegen.

Het ophangen van zo'n kast kan niet zomaar overal. "We moeten rekening houden met de zon bijvoorbeeld, en hoe hoog het kastje hangt", legt boswachter Kees uit. "Ook de aanvliegroute is belangrijk. Er moet geen tak voor de ingang hangen."

Boswachter Kees is, samen met een collega, aanwezig bij het ophangen. "Wij noteren waar de kastjes komen te hangen en houden straks in de gaten of ze ook daadwerkelijk wat uithalen."