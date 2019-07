5 dingen die je moet weten over het (gedeeltelijk) boerka-verbod

Per 1 augustus geldt een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in Nederland. Vijf dingen die je moet weten over dat verbod.

1. Op scholen, het openbaar vervoer, gebouwen van de overheid, zorginstellingen en ziekenhuizen geldt het verbod. Op straat of in de supermarkt mag de boerka (gewaad waarbij ook de ogen door een gaasje bedekt zijn) of de nikab (waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn) gewoon gedragen worden.

2. Het verbod geldt niet alleen voor boerka-draagsters, maar ook voor dragers van integraalhelmen, maskers of bivakmutsen. Uitzondering wordt gemaakt voor noodzakelijke werkkleding (zoals lasmaskers) of feestkleding tijdens feestdagen (carnavalmaskers).

3. Medewerkers van betreffende instellingen mogen vanaf donderdag aan dragers van die gezichtsbedekkende kleding vragen om hun gezicht vrij te maken of het gebouw te verlaten. Als dit geweigerd wordt, kan de politie worden ingeschakeld. Die kan een persoon verwijderen en eventueel ook een boete van 150 euro opleggen. De op de islam geïnspireerde partij NIDA heeft een meldpunt ingericht, waar vrouwen het geld voor een ontvangen boete kunnen terugvragen.

4. Het verbod is een uitwerking van een voorstel van PVV-leider Geert Wilders uit 2005, die overigens een algeheel verbod op boerka's wilde. Na jarenlang gesteggel werd uiteindelijk gekozen voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding "op plekken waar herkenbaarheid belangrijk is". In Denemarken, Frankrijk en België geldt wel een algeheel draagverbod voor boerka's of nikabs.

Het aantal vrouwen dat in Nederland rondloopt in een boerka of nikab wordt geschat op enkele honderden.

5. Openbaar vervoersbedrijven en ook ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben al aangegeven niet actief in te zetten op het verwijderen van personen met gezichtsbedekkende kleding. Ook de burgemeesters van de grote steden hebben gezegd dat de politie in hun gemeenten geen prioriteit geeft aan opsporing of vervolging van dragers van betreffende kleding. Veel scholen zeggen er overigens wel gehoor aan te geven. Maar ook de Rotterdamse Erasmus Universiteit gaat niet handhaven op het verbod.