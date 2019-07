Peter bouwde zijn eigen uitvouwbare groentekraam: 'Uniek in Nederland'

Vijftien meter aan allerlei soorten groente en fruit. De nieuwe uitvouwbare kraam van Peter van Vliet op de markt in Berkel en Rodenrijs is enorm én volgens hem uniek in Nederland. "Het komt eigenlijk allemaal uit een klein karretje."

De kraam van Vers van de Markt gaat van vijf meter naar vijftien meter. Een aanhangwagen van vijf meter vormt de basis. "Het zijn eigenlijk twee grote tenten, die je bovenop de die wagen kan klappen", legt hij uit. Alles wat in de kraam te zien is, komt uit die wagen. "Ook de weegschalen klappen we uit."

Ondanks de enorme wagen wilde Peter graag het knusse van de markt behouden. "Dat hebben we hier in verwerkt. Vroeger stonden klanten als het regende of waaide in de regen. Dat wilden we niet meer; nu kunnen we het voorkomen."



Markten in het buitenland

Het idee voor de kraam deed hij jaren geleden op, voornamelijk op markten in het buitenland. "Dat is eigenlijk een hobby van me. Als ik ergens naartoe op vakantie ga, ga ik altijd bij collega's kijken hoe het bij hen gaat." Zo heeft hij de tent in Italië gezien en kocht hij de weegschalen in Spanje. "Ik kijk altijd of ik bij anderen iets op kan doen, waardoor ik mezelf kan verbeteren."

De daadwerkelijke uitvoering nam vervolgens wel wat tijd in beslag. "Ik heb er misschien wel tien jaar over nagedacht. Drie jaar geleden kochten we de tent en vervolgens hebben we twee jaar gebouwd. Sinds een half jaar staan we hiermee op de markt."