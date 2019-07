Klimwalhalla in Bergschenhoek viert 25-jarig jubileum

Een klimhal waar je niet alleen binnen kan klimmen, maar zelfs op de 34 meter hoge buitenwand van het gebouw. Klim'berg' Monte Cervino in Bergschenhoek is een walhalla voor klimliefhebbers en viert volgende maand het 25-jarig jubileum.

"De eerste ideeën kwamen 27 jaar geleden", zegt Peter Loef van het klimcentrum. Hij was toen een fanatieke klimmer. "Vooral in de beginjaren ging ik naar België. Dat is dichtbij en daar zijn leuke rotsklimgebieden. In Nederland was helemaal niks, een enkel klimhalletje begon in die tijd te ontstaan."

In Nederland klom hij met zijn vrienden nog wel eens op rotsviaducten, door stiekem een gaatje in het beton te hakken. "We zijn toen nog wel eens opgepakt", vertelt hij.

Kleien

"Uiteindelijk kregen we het mooie verzoek van het Recreatieschap Rottemeren om hier een klimberg te ontwikkelen. Dat was euforisch, dat we op zo'n hoogte mochten gaan bouwen. Toen ben ik letterlijk aan het kleien geslagen en heb ik dit zelf ontworpen."

Uitgangspunten daarbij waren de verschillende moeilijkheidsgraden, routes en vormen. "Het heeft verschillende schuintehellingen", zegt Peter. "De voorkant is het moeilijkste, met forst overhangende wanden. De zijwanden zijn terugliggend en aan de achterkant zijn makkelijkere routes. Maar ook daar kan je met die klimgreepjes zo variëren, dat het op die makkelijke hellingen uiterst moeilijk gaat worden."

Passie

Voor Peter is het klimmen nog altijd zijn passie. "Ik doe het hier wat minder, maar als ik op vakantie ga, ga ik altijd weer klimmen. Dat blijf je je hele leven lang houden. Het is het vrije gevoel van klauteren. Je bent gezekerd door een touw en weet dat je niet kan vallen. Je hoeft alleen maar bezig te zijn met die mooie klimbewegingen."

"Met klimmen kan je eigenlijk nergens aan denken, tenzij het je angst is. Als je de angst weg kan laten en je vrij in je hoofd bent, kan je alleen maar met klimmen bezig zijn. Dat is voor veel mensen een prettig gevoel."

Jubileum

Het jubileum van Monte Cervino wordt 17 augustus gevierd. Liefhebbers kunnen dan klimmen voor de oorspronkelijke toegangsprijs van 10 gulden/4,50 euro. Naast het klimmen en abseilen is er ook een avondprogramma met barbecue, live muziek en een outdoor-film.