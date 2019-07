Hoe is het nu met Rob Hogendoorn, boeddhisme en misbruik?

De 'knuffelreligie' is ontdaan van zijn roze wolk, zei Rob Hogendoorn al in december 2017. De jurist, publicist en boeddhist uit Maasland vertelde destijds in Rijnmond Staat Stil over zijn onderzoek naar de zwarte kanten van de spirituele beweging.

Hogendoorn heeft niet stilgezeten. Onlangs verscheen een boek dat hij samen met de Engelse Mary Finnigan schreef: Sex and Violence in Tibetan Buddhism (Een Engelse uitgave, ook in Nederlandse boekhandels verkrijgbaar). Centraal staat de Tibetaanse meester Sogyal Rinpoche.

"Sogyal is een charlatan. Hij is een mythe, waar wij doorheen hebben geprikt. Opleidingen tot lama en aan de Cambridge University bleek hij helemaal niet te hebben afgemaakt." Maar nog erger: Sogyal Rinpoche is inmiddels door een groot aantal vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Slavendrijver

Hogendoorn:"Zijn gemeenschap, Rigpa, kan je gerust een sekte noemen. Sogyal was een soort slavendrijver." In een geheime opname is te horen dat de Tibetaanse leider zegt: "Iedere keer dat ik je sla, kom je dichter bij mij te staan. Hoe harde ik sla, hoe dieper onze verbondenheid."

Schokkend zijn de vernederingen van zijn volgelingen. Sogyal had permanente diarree en verlangde van 'zijn' vrouwen, dat zij na elkaar zijn billen afveegden. Voedsel dat hij tot pap had gekauwd, werd als een vogel in de mond van de vrouwen gedaan.

"Hier zit een soort magisch denken achter. Tibetanen hebben de neiging te denken dat alles wat een meester afscheidt, of het nou poep is of pulkjes uit zijn neus, geneeskrachtig is."

John Cleese

Sogyal is inmiddels afgetreden, maar heeft tientallen jaren zijn gang kunnen gaan. Als het boeddhisme een knuffelreligie is, dan was Sogyal Rinpoche de 'knuffellama': van John Cleese, tot Richard Gere en van Carla Bruni (als vrouw van de Franse president) tot Bernardo Bertolucci (gaf hem een rol in Little Buddha), ze liepen met hem weg.

Rob Hogendoorn: "Nog steeds hebben veel mensen een romantisch beeld van Tibet. Al onze verlangens komen daarin terug. Hij was de beeldbuis waar dat op geprojecteerd werd."

Veel vrouwen die door hem zijn misbruikt, hebben moeite gehad daarmee naar buiten te treden. "Rigpa was een gevangenis voor iedereen. Daarnaast, vrouwen die hierbij betrokken zijn geweest, hebben soms zelf vuile handen gemaakt."

Dalai Lama

Maar de beerput is nu dan echt open. Ook nadat de Dalai Lama er openlijk over sprak, zoals in september 2018 tijdens zijn bezoek aan Rotterdam. Hogendoorn: "Ik was toen voor enkele slachtoffers de contactpersoon. De Dalai Lama heeft hen ontmoet en dat heeft wel indruk gemaakt."

Ondertussen lopen er meerdere rechtszaken tegen tantramasseurs in Nederland, die klanten zouden hebben misbruikt. Zo heeft Nico D. uit Rhenen celstraf gekregen en loopt er nog een onderzoek naar de praktijken van Edwin M. uit Rotterdam.

Rob Hogendoorn:"We hebben het topje van de ijsberg gezien en langzaam beginnen we te ontdekken hoe groot die ijsberg is. Dat is bemoedigend, want zoals het was, kan het niet verder."

