Kassencomplex Bleiswijk bron voor honderden onderzoeken

Wetenschappers uit Wageningen voeren al jaren honderden onderzoeken uit in een kilometers groot kassencomplex in Bleiswijk. Wat zijn de (on)mogelijkheden en hoe ziet de toekomst eruit van onze groente, fruit, bloemen en planten?

In de kas worden smaakproeven gedaan, er wordt onderzocht welke exotische gewassen ook in Nederlandse kassen geteeld kunnen worden en onderzoekers focussen zich op thema's als biologische gewasbescherming en energiebesparing.

Smaakproeven

De smaakproeven worden gedaan met vrijwilligers uit de buurt. "We hebben een panel van ongeveer tweehonderd mensen, die in de omgeving van Lansingerland wonen", vertelt teamleider Eric Poot. Zij krijgen woensdag blauwe bessen voorgeschoteld, die van elkaar verschillen qua ras of qua gewasbehandeling.

"Wat precies het verschil is, weten wij ook niet. We willen het panel niet beïnvloeden, zodat ze zo objectief mogelijk kunnen vaststellen welke bes zij lekkerder vinden." De panelleden moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Parfum, koffie en sigaretten zijn in ieder geval een uur voor de testen uit den boze, zodat de smaak niet beïnvloed wordt.

"We proberen daarnaast het panel zo divers mogelijk te houden, zodat het representatief is voor de Nederlandse samenleving. Daarnaast moeten ze kunnen proeven. Een aantal Nederlanders kan geen onderscheid maken tussen zoet, zuur, zout en bitter bijvoorbeeld. Daar hebben we niet veel aan, dus daar worden ze op getest."

Teelt

De smaaktesten helpt de onderzoekers en telers bij het verbeteren van de gewassen op het gebied van smaak, gezondheid en houdbaarheid. Ook bloemen en planten worden jarenlang onderzocht en beoordeeld.

"We vergelijken bijvoorbeeld de manier waarop ze standaard geteeld worden, met een teelsysteem van de toekomst. Daarmee kunnen we in de toekomst energiezuiniger telen, met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen." Hoewel duurzaamheid belangrijk is, moet er bij de telers ook brood op de plank komen. "De productie moet dus minimaal even veel zijn als daarvoor", zegt Eric.

De kas van de universiteit telt veel geheimen, waar de camera van RTV Rijnmond niet mag komen. "Als een teler een idee heeft, wil je daar niet gelijk hectares vol mee zetten", zegt Eric. "De opdrachtgever wil dat graag voor zichzelf houden."