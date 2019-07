Schiedamse boksers zwerven door de stad

Voorlopig onderdak in een gymzaal aan de Schiedamseweg in Groenoord

Door een verrotte vloerconstructie kunnen de boksers van boksschool De Haan niet terecht in hun eigen clubgebouw. Ze trainen nu tijdelijk in Groenoord, maar waar moeten de vuistvechters heen?

De gemeente Schiedam ziet de vereniging die zo'n 60 jaar bestaat het liefst verkassen naar het nieuwe sportpark Willem Alexander bij de A4. Daar is ruimte, maar volgens Hans de Jong van de boksschool niet de juiste ruimte.

"We hebben een boksring nodig en allerlei andere zaken en dat wordt daar moeilijk". Het is vooral sentiment. De Haan is een zogenaamde 'old school boksclub' waar oud en jong tegen elkaar vechten. "Zo'n club hoort in het oude Schiedam en niet naar de rand van de stad", menen de aanwezige boksers.

"Het is eigenlijk gewoon erfgoed van Schiedam, we hebben zelfs een eigen stijl hier ontwikkeld gebaseerd op het oude Britse boksen", vertelt De Jong. "Hier kun je gewoon in je t-shirtje trainen en hoef je geen dure merkspullen aan", zegt bokser Kees de Man. Een alternatief zou de oude dansschool aan de Singel zijn. "De gemeente bood ons dat eerst aan maar willen nu toch liever een verhuizing naar Schiedam Noord bij de A4".

Half september organiseert de club een toernooi met onder meer een boksring in het Stedelijk Museum van Schiedam. "De eerste Boksschool De Haan Memorial", glundert De Jong. "Maar ja, hoe verder?"

De 73-jarige bokser Jan van Duikeren is bezweet en hoopt op een goede oplossing. "We hebben een ring nodig want nu rent mijn tegenstander steeds door de zaal en moet je er achteraan. In een boksring zet je hem tegen de touwen", lacht de krasse zeventiger.