Ambassadeursschap van Imanuelle Grives bij jeugdfonds op de tocht

Jeugdfonds Sport en Cultuur bekijkt wat het gaat doen met het ambassadeurschap van Imanuelle Grieves. De Rotterdamse actrice werd bijna twee weken geleden tijdens een muziekfestival in België aangehouden voor drugsbezit.

Ze had harddrugs en softdrugs bij zich en in haar hotelkamer lagen pillen. De Belgische Justitie verdenkt haar van dealen. Grieves zelf zegt dat ze zich wilde voorbereiden op een rol als drugsverkoper.

Grives startte in 2018 als ambassadeur, maar haar naam is inmiddels van de site geschrapt. Ook in eerdere nieuwsberichten ontbreekt haar naam plots.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zegt deze week te besluiten of Grieves ambassadeur kan blijven.