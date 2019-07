Islamitische scholen in Rotterdam gaan beveiliging aanscherpen

De aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland eerder dit jaar hebben veel impact gehad op islamitische Rotterdammers. Daarbij kwamen half maart in de stad Christchurch 51 mensen om het leven.

In de nasleep van Christchurch werd in Den Haag een moskee met anti-islamleuzen beklad. Ook dat versterkte het gevoel van onveiligheid. Zes partijen in de gemeenteraad vroegen het college daarom in maart om een tandje bij te zetten bij het verbeteren van de veiligheid rond moskeeën en andere islamitische instellingen.

Behoefte aan maatregelen

Volgens burgemeester Aboutaleb is sinds maart uit gesprekken met de scholen gebleken, dat die zelf ook behoefte hebben aan meer beveiliging. “Na recente incidenten in binnen- en buitenland blijkt er behoefte te zijn aan handvatten om te werken aan de veiligheid op scholen.”

Ook het dreigingsbeeld van maart dat nog steeds geldt, is een reden om de beveiliging aan te scherpen. Rotterdam gaat ervan uit dat er een risico is op intimidatie, vandalisme en brandstichting bij islamitische instellingen.

Veiligheidscontroles

Tussen 2017-2018 heeft bij moskeeën al een beveiligingsproject gelopen. De resultaten daarvan zijn volgens Aboutaleb reden om ook de gebedshuizen nog eens mee te nemen in een volgend veiligheidstraject, samen met andere islamitische instellingen.

“Bij 22 van de 35 moskeeën heeft een schouw op locatie plaatsgevonden…op 15 van de 22 locaties zijn fysieke maatregelen genomen.” Bestuurders en vrijwilligers van 25 moskeeën hebben een veiligheidstraining gevolgd. “Die worden na de zomervakantie opnieuw aangeboden, ditmaal aan alle moskeeën, islamitische scholen en bepaalde andere religieuze instellingen.”

Geen reden voor extra camera- en politietoezicht

De scholen krijgen nu eerst een schouw van de bestaande situatie. Daarna worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Uit de enquête en gesprekken met de islamitische instellingen bleek dat er ook behoefte was aan andere maatregelen, zoals camera- en politietoezicht of extra bewaking. “Dreiging en risico geven daartoe momenteel geen aanleiding”, aldus Aboutaleb.