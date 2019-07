Twee keer per week Diana Ross bij plantvakantieoppasser

Twee keer per week Diana Ross bij plantvakantie in Stedelijk Museum Schiedam

Vorig jaar introduceerde het Schiedams museum - in mei winnaar van de Museumprijs 2019 - de plantvakantie. "Als je op vakantie gaat wil je toch dat je planten goed verzorgd worden en dat ze er nog goed uitzien als je terugkomt", aldus plantvakantieoppasser Lening.

Diana Ross

Daar zorgt het Stedelijk Museum Schiedam voor. "Wij gaan ze vertroetelen, helemaal gratis. Maar wel maximaal drie planten per persoon. Dus echt je favoriete planten. Je kunt zelfs een kaartje achterlaten, hoe ze verzorgd moeten worden. Bij één plant staat 'twee keer per week Diana Ross', wij hebben een platenspeler in de hoek staan, dus krijgt ze ook twee keer per week Diana Ross te horen van ons."

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft nog ruimte voor meer planten. "Er staat al genoeg, maar er kan nog wel wat bij", zegt Lening.