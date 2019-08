Bewoners zijn overlast festivalbezoekers Kralingse Bos zat

Anne Marie Hazenberg en Isabel Koutzarov zijn bewoonsters in het wijkje tussen de Oudedijk en de Kralingse Plaslaan. Ze zijn het gedrag van festivalbezoekers meer dan zat. Niet alleen omdat bezoekers op elk stukje gras of straat in de wijk hun auto parkeren.

"Ik klaag ook niet over het geluid," zegt Isabel, "maar de agressiviteit die je krijgt. Bijvoorbeeld als je vraagt of iemand alsjeblieft niet in je portiek wil plassen, de middelvingers die je dan krijgt."

Glas op straat

Ook Anne Marie Hazenberg noemt de wildplassers in portieken en tuinen. "Er zijn drugsdealers op straat, en dan het afval dat de dagen erna nog is vinden. Huisdieren lopen in het glas op straat."

Afgelopen weekend was Isabel getuige van een aanrijding. "Ik zag een auto een andere auto aanrijden terwijl ze weg wilden rijden. Ik heb ze daarop geattendeerd en vroeg ze uit te stappen. Vervolgens ben ik redelijk uitgescholden."

De overlast door festivalbezoekers is niet vandaag of gisteren en ook niet van afgelopen weekend. De bewoners proberen al langer de overlast op de politieke agenda te krijgen, zegt Anne Marie Hazenberg.



Niet gehoord

"We schrijven brieven, gaan met ze in gesprek. We hebben gevraagd of het bezoekersaantal terug kan naar maximaal tienduizend. Dan is het antwoord van de gemeente daarop: er is een nieuwe nota en daarin staat 20 duizend bezoekers. Dat is niet het antwoord dat je wenst. Wij voelen ons niet gehoord."

De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is zeker twee jaar bezig het geluid uit de wijk bij het Rotterdamse stadsbestuur te laten doordringen. "We zijn intensief in gesprek geweest met de wethouder, zegt gebiedscommissielid Laura Smit. "Maar we zien dat de bezoekersaantallen niet omlaag gaan, ze zijn juist omhoog geschroefd."

De gebiedscommissie gaat na het reces weer in gesprek met het college over de vaststelling van de evenementenkalender.