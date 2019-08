Rotterdamse vogelopvang zoekt wasmachine

De Rotterdamse Vogelklas Karel Schot heeft een serieus probleem. Het schoonmaken van vogels in de opvang zorgt dagelijks voor kilo's vuile handdoeken. De was stapelt zich snel op, nu de energiezuinige wasmachine deze week plots kapot is gegaan.

De machine heeft vorig jaar overuren gedraaid, toen honderden vogels moesten worden ontdaan van de stookolie uit het schip Bow Jubail. "Dat is misschien de reden dat 'ie denkt: ik ben wel klaar", zegt Els Kwaks van de vogelopvang.

Inmiddels staat er al een grote kar vol wasmanden met vieze handdoeken bij de vogelopvang. Het kan niet naar een wasserette, omdat vogels wellicht ziektes hebben. Door de kans op besmetting moeten de vieze handdoeken op het terrein blijven, legt Els uit.



"Een gewone huis- tuin-, en keukenmachine helpt nu wel, maar het fijnst zou zijn eentje die acht of negen kilo aankan, zodat we elke dag alles de machine in kunnen gooien", vertelt Els. "Wij dachten: wellicht zijn er ondernemers of mensen die er nog een hebben staan. Alles wat we niet aan dit soort dingen hoeven uit te geven, kan fijn aan het eten voor de vogels worden besteed."

Wie een wasmachine heeft voor Vogelklas Karel Schot, kan mailen naar radio@rijnmond.nl!