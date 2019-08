Politie zoekt opnieuw naar sporen rond dood Orlando Boldewijn

De politie heeft opnieuw gezocht naar sporen op de plek waar vorig jaar de 17-jarige Rotterdammer Orlando Boldewijn levenloos uit het water is gehaald. Boldewijn werd in februari 2018 dood aangetroffen in een water in de Haagse wijk Ypenburg.

Orlando verdween na een date in de buurt van de vindplaats. De man met wie hij die date had is later opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak, en later vervolgd voor nalatigheid om hulp te verlenen. Hij heeft Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water zien liggen, maar heeft toen zelf geen actie ondernomen en heeft ook de hulpdiensten toen niet gealarmeerd.

Op dit moment zit er niemand vast in verband met deze zaak. Ook de exacte doodsoorzaak is niet duidelijk.