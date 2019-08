Facebook censureert museum om naaktfoto

De Facebookpagina van het Nederlands Fotomuseum is woensdag door Facebook offline gehaald. Het museum had foto’s van Ed van der Elsken geplaatst om de tentoonstelling Lust for Life onder de aandacht te brengen. Op een van de foto's is een naakte vrouw onder een open raam te zien.

Die foto was voor Facebook kennelijk reden om de pagina van het museum offline te halen. De foto zou in strijd zijn met het beleid van Facebook. "We kwamen er gisteren achter dat onze pagina niet meer online stond. Dat is best heftig", vertelt de woordvoerder van het Rotterdamse museum. "We hebben 28 duizend volgers en daar hebben we behoorlijk ons best voor moeten doen. Daarnaast moet het gewoon mogelijk zijn om de beelden van de beste Nederlandse fotograaf te delen."

Sociale media als Facebook en Instagram hanteren regels rond het delen van naaktfoto's. Over die regels wordt vaker gediscussieerd, zeker in de context van kunstuitingen als foto's en schilderijen. Sinds 2015 is naakt in kunst toegestaan op Facebook.

"We zijn niet de eerste die hiermee te maken krijgen", zegt de woordvoerder. "Een museum uit Montreal heeft hetzelfde gehad toen ze een werk van Picasso met naaktheid op Facebook hadden geplaatst'.

Het museum hoopt dat het om een vergissing gaat, die snel wordt hersteld. "We hopen dat als Facebook de context van de beelden erbij ziet, dat ze er anders over gaan denken."