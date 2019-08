Harrie Smolders ontbreekt in TeamNL bij EK Rotterdam

De reden voor de afwezigheid is volgens bondscoach Rob Ehrens duidelijk. "Harry krijgt zijn paard niet op tijd in de juiste vorm die nodig is voor een kampioenschap. Dat is super vervelend, maar dan zit er niet anders op dan door te schakelen." In een eerder stadium was er een positief gevoel, maar de onzekerheid nam toe toen Smolders met zijn paard in Berlijn waren. "Voor een EK in eigen land moet je in een flow zitten, anders werkt het niet. Het is enorm jammer, maar een onderdeel van de sport", aldus Ehrens.