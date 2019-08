Activiteiteneiland Lake 7 is 'verborgen pareltje' in Zevenhuizerplas

De bedrijven staan op een schiereiland aan de plas, dat rond 1983 eigenlijk vooral was bedoeld als tenniseiland. "De huidige eigenaar is hier een aantal jaar geleden begonnen en heeft toen gekeken naar de mogelijkheden", zegt Jasper de Vries van Lake 7. Met 1,7 hectare aan grond bleken die mogelijkheden eindeloos.

Padel

De basis zijn de tennisbanen. "Er zijn er zes buiten en vier binnen. Sinds kort hebben we er een nieuwe sport bij: padel. Dat is populair in landen als Argentinië en Spanje. Het is een racketsport met facetten uit squash, tennis en beachtennis. Het is een leuk spel, omdat er veel verschillende elementen in zitten en het makkelijk aan te leren is. Zo kan iedereen het vrij snel oppakken."

Club 7 telt inmiddels drie padelbanen. Daarnaast zijn er ook bowlingbanen, kegelbanen en hebben leden de mogelijkheid tot boogschieten. Een aparte zaal, die uitkijkt op het privéstrand aan de Zevenhuizerplas, biedt ruimte voor vergaderingen, dansclinics of bruiloften. Op het strand zelf kunnen bezoekers ultiem relaxen of het water induiken om een watersport te beoefenen.

Multifunctioneel

Hij hoopt bezoekers zo op alle vlakken in hun behoeften te voorzien met Beachclub 7 en Lake 7. "We proberen hier een multifuncioneel sport- en recreatiecentrum te krijgen, waar we doelgroepen tussen de 5 en 99 jaar kunnen aansporen. Het is heel divers hier. Kinderen komen hier voor kinderfeestjes, jongeren gaan naar de feestjes buiten op het strand en mensen in de 30 en 40 jaar kunnen lekker genieten van een cocktailtje". Al dan niet voorafgaand door beweging.

"We innoveren continu en kijken waar onze speerpunten op dat moment liggen", zegt Jasper. "Elk jaar kijken we waar we op dat moment het beste kunnen investeren. Vorig jaar was dat het strand, dit jaar tennis. Het eerst volgende is een extra restaurant, met uitzicht over het water."

Jasper noemt het schiereiland een verborgen pareltje. "Veel mensen kennen de Zevenhuizerplas niet. Maar áls je hier komt, is het een schitterend gebied om recreatief bezig te zijn."