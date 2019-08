Lucinda Brand verlaat Sunweb en gaat in zee met Trek en Telenet-Fidea

De in Dordrecht geboren Brand deed in de afgelopen winters al ervaring op in het veldrijden. "Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst. Voorlopig wil ik veld wel met weg blijven combineren, dus ging ik op zoek naar een vernieuwend concept", zegt Brand.

De regerend Nederlands kampioene veldrijden is onder de indruk van het voorstel om deze twee disciplines bij verschillende teams uit te voeren. De 30-jarige Brand tekent bij beide ploegen voor twee jaar. De verbintenissen gaan in op 1 januari 2020.