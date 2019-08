'Vrouw niet schuldig aan dodelijk ongeval Hellevoetsluis'

Een vrouw die in 2014 twee mensen doodreed in Hellevoetsluis, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ongeluk. Dat heeft justitie in hoger beroep gezegd.

Bij de aanrijding op 30 mei 2014 kwamen Sylwia (23) en Grzegorz (29) uit Polen om het leven. Sylwia was op slag dood. Grzegorz overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De 53-jarige Julia H. uit Rockanje kreeg waarschijnlijk een epilepsie-aanval op dat moment.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de vrouw in het verleden een hersenbeschadiging heeft opgelopen. Daardoor kreeg zij niet alleen last van epilepsie, maar zij is ook minder in staat om rationele afwegingen te maken. Waar andere patiënten zullen twijfelen of zij weer in de auto moet stappen, kan zij dat door de hersenschade niet goed inschatten.

Justitie neemt die conclusie over. “Hoewel dit voor de nabestaanden maar moeilijk te bevatten zal zijn en gevoelens van boosheid, nieuw verdriet en verontwaardiging zal oproepen, brengt het voorgaande mee dat de ten laste gelegde strafrechtelijke schuld van de verdachte aan het ongeval niet kan worden bewezen.”

Gelogen

Justitie vindt het wel kwalijk dat de vrouw heeft gelogen tegen de keuringsarts, toen ze haar rijbewijs liet verlengen. Ze verzweeg dat zij recente epilepsie-aanvallen had gehad. Daarnaast reed Julia H. in 2014 zonder rijbewijs. Justitie eist daarvoor een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke straf van een maand.

Ook zou H. zeven jaar lang niet meer moeten autorijden. Dat is de maximale ontzegging van de rijbevoegdheid die kan worden opgelegd. "In het licht van de bij de verdachte geconstateerde stoornis en haar omgang met epilepsie en het belang van de verkeersveiligheid, meen ik dat de verdachte zo lang mogelijk moet worden geweerd van deelname aan het gemotoriseerde verkeer", zegt justitie.

Eerder is de vrouw door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot twee jaar cel . De rechter nam het haar toen zeer kwalijk dat zij ondanks haar ziekte en waarschuwingen van anderen steeds in de auto was gestapt. De vrouw was bij meerdere ongelukken betrokken geweest.

De straf was opmerkelijk, omdat die veel hoger was dan de zes maanden cel die justitie destijds eiste. Nu, in hoger beroep, heeft justitie dus een nog lagere straf gevraagd. Dat heeft te maken met de recente rapportages over de hersenbeschadiging bij Julia H. Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.