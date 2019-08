Prachtige beelden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee in nieuwe natuurdocu TV Rijnmond

Regisseur Dirk Beers vertelt over zijn documentaire Best of Nature

Best of Nature

Donderdagavond start de documentaireserie Best of Nature op TV Rijnmond. De serie gaat over de natuur op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Jaar na jaar valt de kustlijn van Westvoorne en Goeree-Overflakkee in de prijzen. Op de ITB Beurs in Berlijn werd het Nederlandse zuid-westelijke deltagebied dit jaar zelfs uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld: Best of Nature. Daarmee liet het Lake Tahoe in de VS en San Isla in Ecuador achter zich.

"Ik wil niet zeggen dat het helemaal geruisloos voorbij is gegaan, maar het is ook niet zo dat de kranten er bol van stonden", zegt regisseur van de documentaireserie Dirk Beers in de ochtendshow van Radio Rijnmond. "Met deze serie willen we dit gebied wat meer in het zonnetje zetten."

Mooiste uitzicht

In de eerste aflevering komt onder anderen Jan van Marion aan het woord, die als inwoner zijn hart aan het gebied verloren heeft. Hij vertelt over zijn energieneutrale restaurant, dat uitkijkt op de prachtige Slikken van Voorne, grenzend aan de Duinen van Oostvoorne. "Het is het mooiste uitzicht dat je kunt hebben", zegt de ondernemer.

In de vierdelige serie Best of Nature laat regisseur Dirk Beers zien waarom deze kust tot de meest unieke streken ter wereld behoort. Op donderdag 1 augustus om 17:19 uur is de eerste aflevering te zien.

Het interview met Dirk Beers en Jan van Marion in de ochtendshow is te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.