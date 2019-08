Racketsport padel wint aan populariteit

Het vertoont gelijkenissen met squash en tennis, maar overstijgt die sporten tegenwoordig vooral in Spanje qua populariteit: padel. De racketsport komt oorspronkelijk uit Mexico en wordt ook steeds populairder in Nederland. Bij Lake 7 aan de Zevenhuizerplas zijn inmiddels drie banen om een potje padel te spelen.

Een padelbaan ligt qua afmetingen tussen een squashbaan en een tennisbaan in. Een racket met een soort tunnels erin wordt gebruikt om de kleine balletjes over het net te krijgen. "Die gaten zijn voor de luchtweerstand", vertelt trainer Flip van Betuw. "Anders krijg je het racket niet vooruit." Tijdens het spelen mogen ook de glazen zij- en achterwanden worden gebruikt om de bal aan de overkant te krijgen.

Padel wordt gespeeld als dubbelspel. "Het is een spel met inzicht. Het is makkelijk om in te stappen, maar tactisch is het vrij moeilijk. Je speelt bij padel meer op de fouten van de tegenstanders. Dat is even omdenken."



Volgens Flip dankt padel de populariteit aan de eenvoud. "Het komt oorspronkelijk uit Mexico en is daarna in Argentinië heel populair geworden. Vanuit Argentinië ging het naar Spanje. In Nederland heb je ongeveer 250 banen, maar in Spanje zijn het er wel twaalfduizend. Spanje is een tennisland, maar daar heeft padel tennis inmiddels behoorlijk verdrongen. Het is waanzinnig populair."

Een toekomst van het padel op de Olympische Spelen ziet Flip wel gebeuren. "In Scandinavië schijnt het ook populair te zijn. Ik denk dat het wel gaat lukken."