In Schiedam woedt donderdagmiddag brand in de machinekamer van een kraanponton.

De brandweer kan de brand door de hitte niet van binnenuit blussen. Daarom is nu een krachtige hogedrukspuit gericht op één van de open ramen.

Rond 14:00 uur was de brand meester. Of er gewonden zijn gevallen bij de brand is niet bekend.