Drietal Feyenoorders ontbreekt op donderdagtraining

Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Sven van Beek ontbraken donderdagochtend op de openbare training van Feyenoord. Het drietal is er naar alle waarschijnlijkheid niet bij in de stadsderby van zondag tegen Sparta.

Sam Larsson liet later op de ochtend zijn gezicht zien op trainingscomplex 1908. Hij liep los van de groep rondjes. De Zweed viel, net als Van Beek, geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Southampton van afgelopen zondag. Larsson is een twijfelgeval voor het duel met Sparta.

Feyenoord-Sparta begint zondag om 14:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven de reportage rond de openbare training van Feyenoord.