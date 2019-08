Gegrepen door het zeilen op de Zevenhuizerplas

De zomervakantie is de perfecte tijd om het zeilen beter onder de knie te krijgen. Zeilinstructeur Henk van Gent brengt cursisten op de Zevenhuizerplas de kneepjes van het vak bij. Is zeilen moeilijk? "Helemaal niet", zegt hij. "Maar je hebt wel coördinatie en motoriek nodig."

Bij Henk zit het lesgeven in zijn bloed. "De hele familie is altijd onderwijzer geweest. Ik heb het gymnastiekleraarschap gecombineerd met het zeilles geven." Hij vindt de Zevenhuizerplas heerlijk. "Het is kraakhelder en er is schoon water. Het zeilen kan je hier goed leren, maar ook daarna kan je hier prima zeilen."

Henk geeft les aan mensen van allerlei leeftijden. "Dan heb je wel eens veertigers, die vanaf de middelbare school alleen maar achter een toetsenbord hebben gezeten. Die moeten eerst hun lichaam herontdekken."

Zeilweek

Ook de jeugd komt aan de beurt. Deze week is er een zeilweek gaande in samenwerking met de stichting Stem Zonder Gezicht. "Die stichting is al jaren bezig voor de 40 duizend kinderen in Rotterdam die onder de armoedegrens leven. Deze week leren we een aantal van hen zeilen in kleine en grote boten. Ze hebben gekanood, een padelclinic gehad en zijn nu aan het waterskiën. Er is hier bij Lake 7 zo veel te doen."



De kinderen en hun ouders zijn blij met de zeilweek, weet Henk. "Als je de reacties van de ouders hoort: hartverwarmend. Voor de kinderen gaat een wereld open en ze raken niet uitgepraat." Hoewel nu slechts een klein gedeelte van die kinderen is geholpen, hoopt Henk op nog veel meer. "Voor veertigduizend kinderen hebben we geen capaciteit, maar als we er maar honderd gelukkig kunnen maken..."

Ook na deze week kunnen die kinderen blijven zeilen, voor een euro per uur. "En als ze dat niet kunnen opbrengen, mogen ze hier helpen en kan het alsnog", zegt Henk. "Er zijn kinderen, die worden zo door het zeilen gegrepen. Die hebben hetzelfde als wat ik vroeger heb ervaren: dat ze er helemaal gek van zijn."