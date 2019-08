Rotterdamse moeder met drie kleine kinderen op straat gezet

De Rotterdamse Esther (32) is de wanhoop nabij. Sinds mei staat ze met haar drie kinderen van 2, 5 en 6 jaar oud op straat, nadat haar huurwoning in Rotterdam-Crooswijk op last van de burgemeester werd gesloten.

De zogeheten 'burgemeestersluiting' is het gevolg van een door haar ex-vriend gepleegd drugsdelict. Esther is ten einde raad, zegt ze: "Hoe kan zijn het zijn dat ik zo moet boeten voor de fouten van een ander?"

De ex van Esther logeerde tijdelijk bij haar, omdat hij even geen onderdak had. Tot de politie op een avond binnenviel en hem geblinddoekt mee naar buiten nam.

"Volgens de politie handelde hij in drugs en lagen ook drugs in mijn huis verstopt. Maar ik wist echt van niks. Ze vonden net iets meer dan de gebruikershoeveelheid drugs. Het gaat om een paar zakjes coke en een blok hasj. Ook zijn er nepwapens gevonden."

Huurverbod

Haar woning werd voor zes maanden gesloten door de burgemeester. Ook werd de huurovereenkomst ontbonden en mag Esther vijf jaar lang geen huis huren bij woningbouwcorporatie Havensteder.

"Ik heb niks gedaan, ben nooit met justitie in aanraking geweest, maar sta nu wel op straat met mijn kinderen om iets wat mijn ex gedaan heeft. Waarom?"

Oneerlijk

"Het is zo oneerlijk", vervolgt Esther. "Mijn ex is inmiddels vrij en krijgt hulp en urgentie bij het vinden van een woning. En wij staan op straat. Dat klopt toch niet?"

Esther heeft sinds de geboorte van hun jongste kind nog sporadisch contact met haar ex. "Tot hij ineens huilend voor de deur stond met de vraag of hij een paar weken bij ons mocht logeren, omdat hij even geen onderdak had."

"Ik wist dat hij vroeger iets met drugs te maken had gehad, maar wist niet dat dat nu weer speelde. En ik begrijp gewoon niet waarom mijn kinderen hier op deze manier de dupe van moeten worden."

Aboutaleb

Omdat Esther in eerste instantie weigerde haar huis te verlaten, spande Havensteder een kort geding aan. De woningbouwcorporatie werd dinsdag door de rechter in het gelijk gesteld.

Volgens een woordvoerder van Havensteder is volgens de geldende procedures gehandeld: "Na een burgermeesterssluiting mogen wij zonder tussenkomst van een rechter een huurcontract opzeggen". De woordvoerder wil om privacyredenen verder niet ingaan op deze individuele zaak.

Intussen 'zwerft' Esther met haar kinderen van adres naar adres. Ze schreef een wanhoopsbrief aan burgemeester Aboutaleb en hoopt nu op hulp van zijn kant.

"Mijn kinderen heb ik verteld dat er thuis wateroverlast is en dat we daarom niet terug kunnen. Ze zijn nog te klein om te begrijpen wat er echt aan de hand is."

(Esther wil vanwege haar privacy en die van haar kinderen niet herkenbaar in beeld of met haar achternaam genoemd worden. Op de redactie zijn haar gegevens wel bekend.)