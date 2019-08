Voorspel Feyenoord-Sparta en win een vakantie

Wat wordt zondag de uitslag van Feyenoord-Sparta? Als jij de rust- en eindstand van de derby goed weet te voorspellen, maak je kans op een vakantie in een droompark in Nederland.

Ga snel naar de app van RTV Rijnmond en vul het formulier in met je voorspelling. Heb je de app nog niet? Hij is gratis te downloaden in de App Store en via Google Play.

Wat kun je winnen? Een vierdaags verblijf in een vierpersoons accomodatie (vrijdag t/m maandag) in een droompark naar wens (op basis van beschikbaarheid en buiten de reguliere school- en feestdagen-vakanties)