Sluiswachter Berg en Broekse Verlaat: 'Je bent hier gastheer voor de stad'

Hoewel de meeste sluizen tegenwoordig op afstand worden bediend, is dat bij de schutsluis Berg en Broekse Verlaat in Rotterdam niet het geval. Meerdere keren per dag opent en sluit de brug- en sluiswachter op locatie dit monument voor pleziervaartuigen.

De Berg en Broekse Verlaat 'schut' plezierjachten van de Rotte (NAP -1 meter) naar de lager gelegen Bergse Voorplas (NAP -2,80 meter). "Als scheepjes van de Bergse Voorplas naar de Rotte moeten varen, krijgen ze te maken met een niveauverschil van bijna twee meter", zegt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam. "Er is een schutsluis nodig om van A naar B te komen."

De schutsluis is gebouwd in 1866 en kan met goed weer erg druk zijn. In de zomermaanden bedient een brugwachter de sluis. Tot 1980 gebeurde dat met de hand, maar tegenwoordig neemt een elektromotor het zwaarste werk uit handen. "De spieren hoeven nu niet meer hun best te doen."

Willem Wezeman staat donderdag aan het roer van de sluis en de nabijgelegen brug. "Normaliter bedien ik de Erasmusbrug, maar ik kan de hele stad 'draaien'", legt hij uit. "Het weer is nu niet zo denderend. Daarom heet het ook een brug- en sluiswachter; je wacht op werk. Af en toe is het heel veel werk, andere dagen minder."

De sluis is zeventien meter lang en drie meter breed. Per 'schutbeurt' duurt het zo'n tien minuten voor de schepen van de Bergse Voorplas naar de Rotte zijn 'geschut' of andersom. "Die ruimte in de sluis wil je optimaal benutten. Zo probeer je zo goed en snel mogelijk de schepen door te schutten", zegt Willem.

Het leukste aan dit werk vindt Willem het contact met mensen. "Je bent op deze plek eigenlijk de gastheer voor de stad Rotterdam. De mensen komen hier om vakantie te houden. Als je ze met een lachend gezicht ziet invaren en er vervolgens ook lachen ziet uitvaren, vind ik dat gewoon erg leuk."