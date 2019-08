Wil (84) moet wasserette in Rotterdam-Crooswijk sluiten

Eigenaresse Wil en dochter An voor de wasserette in Crooswijk

Jarenlang was de wasserette van Wil Kom Kassels een begrip in Rotterdam-Crooswijk. Maar op haar 84e is de Rotterdamse gedwongen om de zaak te sluiten. In de vernieuwing van de wijk is voor de wasserette namelijk geen plaats meer.

"Het doet wel iets met je, want er liggen hier veel herinneringen", begint Wil, die door de jaren heen de hele wijk door haar wasserette zag passeren: "Het had een soort buurtfunctie, ook mensen zonder was kwamen hier even langs. Het was als het ware een familiekring."

'Wil was net een familielid'

Hoewel de buurt rondom de wasserette in hoog tempo verandert volgens Wil, is ze bij velen in de wijk nog steeds een begrip. Zo ook bij haar buurvrouw die regelmatig langs kwam: "Wil was net als een familielid. Het was een belangrijke plek voor zowel mij als mijn kinderen en kleinkinderen."

Ook dochter An was regelmatig in de zaak en vindt de noodgedwongen sluiting moeilijk: "Ik heb nog niet echt afscheid kunnen nemen van de wasserij. We hebben hier zoveel mooie dingen meegemaakt, dus het is toch moeilijk", zegt de dochter van de eigenaresse die er zelf vrede mee heeft dat het klaar is:

"Je zal wel moeten, maar gelukkig heb ik het verder leuk en heb ik weinig zorgen meer. Dus met mij gaat het wel goed komen."