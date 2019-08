Laatste voorbereidingen Varend Corso in volle gang

"We moeten vooral hopen dat het weer een beetje mee zit", zegt bloemsteker Stephanie van Erven die de laatste hand legt aan een boot die rood ziet van de paprika's en tomaten: "En het is elk jaar weer een flink karwei om het af te krijgen", vervolgt ze.

WOW!

Dit jaar is het de 22e editie van het Varend Corso en het thema van dit jaar is 'WOW!'. Volgens Christine Strijbis van de organisatie betekent dat vooral dat 'de boten ons gaan verrassen': "Door middel van de techniek en het kleurgebruik, gecombineerd met de veelzijdigheid, willen we de mensen blij maken. En daarbij hadden alle deelnemers natuurlijk de vrijheid om dit zelf in te vullen."

Dit jaar gaat de route verder dan ooit het Rijnmond-gebied in tot bij Maassluis en dit heeft volgens Strijbis best wat voeten in de aarde: "Zo moet er een brug open waar veel verkeer overheen gaat. Maar vanwege verschillende afsluitingen moet heel Maassluis kunnen genieten van het Varend Corso."