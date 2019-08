Neptunus boekt na elf innings play-offzege in moeilijke week

Neptunus is de halve finale play-off tegen de Hoofddorp Pioniers in Rotterdam begonnen met een benauwde zege. In de week dat het plots afscheid moest nemen van Loek van Mil werd het 3-2 in de elfde inning.

De wedstrijd begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Van Mil. Door twee sterk werpende ploegen waren er vervolgens niet veel honkslagen te zien. Voor Neptunus liep Shaldimar Daantji twee punten binnen in inning twee en vier. In de vijfde inning kwamen de bezoekers langszij.

Een spannend slot volgde en na de reguliere negen innings was er nog geen beslissing gevallen. In inning elf had Neptunus alle honken bezet, sloeg Stijn van der Meer een honkslag waardoor Daantji zijn derde punt binnen liep. Dit was beslissend omdat de slagbeurt van de uitploeg al was geweest.

De best-of-5 serie wordt zaterdag hervat met een duel in Hoodfdorp.